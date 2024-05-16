Собянин: Территорию у станции «Университет дружбы народов» благоустроят

В Москве благоустроят территорию у станции Троицкой линии метрополитена «Университет дружбы народов», сообщил мэр столицы Сергея Собянин.

«Мы на всех станциях делаем максимально комфортные пешеходные связи: освещение, дорожное покрытие, чтобы было безопасно и комфортно. По «Дружбе Народов» все то же самое сделаем», – сообщил мэр.

С просьбой о проведении подобных работ к Собянину обратился житель района Ломоносовский Алексей Заремба.

Как напомнил мэр, Троицкая линия метро будет введена в эксплуатацию поэтапно: первый участок намерены запустить в 2024 года, в полном объеме новая ветка метро заработает в 2025 году.

