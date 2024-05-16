Собянин поручил в сжатые строки ввести детсад в поселке Марьино в ТиНАО
Детский сад в поселке Марьино в ТиНАО будет введен в эксплуатацию в сжатые сроки. Это пообещал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе личного приема граждан. К градоначальнику обратилась Елена Лаврентьева с просьбой оказать содействие в завершении строительства детского сада в Марьино, где она живет.
По словам Собянина, власти «активно строят» детсад на 200 мест. Он признал, что в поселке сохраняется дефицит дошкольных учреждений, так как Марьино развивается, там появляется новое жилье.
Собянин пообещал, что строящийся детсад будет достроен к 1 сентября текущего года. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru