Собянин поручил в сжатые строки ввести детсад в поселке Марьино в ТиНАО

По словам Собянина, власти «активно строят» детсад на 200 мест. Он признал, что в поселке сохраняется дефицит дошкольных учреждений, так как Марьино развивается, там появляется новое жилье.

Собянин пообещал, что строящийся детсад будет достроен к 1 сентября текущего года. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

