Собянин повысил уровень авансовых платежей по госконтрактам в строительстве до 70%

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому максимальный размер авансовых платежей при заключении госконтрактов в сфере строительства был повышен с 50% до 70%, сообщает пресс-служба столичного правительства.

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В документе уточняется, что размер авансовых платежей не должен превышать сумму принятого обязательства, «подлежащего исполнению за счёт средств бюджета города Москвы в текущем финансовом году».

По мнению Собянина, принятое решение будет «способствовать повышению финансовой устойчивости подрядчиков, а также стабильной реализации программ развития транспортной и социальной инфраструктуры столицы».

В пресс-службе мэра добавили, что повышение размера авансовых платежей - это часть целого пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы направят дополнительно 7 млрд рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
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