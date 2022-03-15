Собянин повысил уровень авансовых платежей по госконтрактам в строительстве до 70%

В документе уточняется, что размер авансовых платежей не должен превышать сумму принятого обязательства, «подлежащего исполнению за счёт средств бюджета города Москвы в текущем финансовом году».

По мнению Собянина, принятое решение будет «способствовать повышению финансовой устойчивости подрядчиков, а также стабильной реализации программ развития транспортной и социальной инфраструктуры столицы».

В пресс-службе мэра добавили, что повышение размера авансовых платежей - это часть целого пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы направят дополнительно 7 млрд рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса.

