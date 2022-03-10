Вице-мэр Бочкарёв: Москва остается привлекательной для инвестиций

Интерес к инвестициям в московскую недвижимость сохраняется, с начала 2022 года в столице выдали 82 разрешения на строительство. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



«Интерес к инвестициям в строительство в Москве, которое традиционно является драйвером экономического роста, сохраняется на высоком уровне. Интерес инвесторов направлен на объекты коммерческой недвижимости, строительство жилья, технопарков и инфраструктуры», – отметил Бочкарёв.

Заместитель мэра подчеркнул, что столичный рынок строительных материалов отличается автономностью, что позволит удерживать высокие темпы строительства. «Основные материалы на стройках Москвы являются отечественными. В московском регионе есть собственные заводы и лаборатории, которые занимаются производством строительных материалов. Также в рамках программы реновации мы руководствуемся принципом "умного сноса": после демонтажа зданий материалы перерабатываются и используются для строительства других объектов», – добавил он.

Эту информацию подтвердили в промышленном концерне «Крост». По данным холдинга, 75% производимых им материалов покупают строительные компании Москвы и области. Генеральный директор «Крост» Алексей Добашин пояснил, что резиденты технопарка «КРОСТ» сегодня производят практически весь спектр материалов, необходимых для строительства объектов различного назначения, начиная от железобетонных изделий, индустриальных фасадов, тротуарной плитки и заканчивая инновационными материалами.

В компании «РГ-Девелопмент» также подчеркнули, что ожидают стабилизации на рынке и продолжения работы на московском рынке, в том числе проекты реорганизации бывших промзон. По словам владельца компании Сергея Шумея, в промзоне «Октябрьское поле» в стадии строительства находятся школа, два детских сада, поликлиника, восемь жилых корпусов.

Президент Messier Group Мгер Аветисян, со своей стороны, отметил, что недвижимость в Москве по-прежнему остается одним из наиболее привлекательных инструментов для инвесторов. «Наша цель – собрать портфель в 3 млн кв. м. и создать строительный дивизион, способный вводить в эксплуатацию к 2025 году порядка 300 тысяч кв. м. недвижимости в год. Кроме того, Messier Group приобрела права на строительство трех ТПУ общей площадью 100 тысяч кв. м. – "Печатники", "Текстильщики" и "Боровское"», – пояснил Аветисян.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в своем блоге рассказал, что строительная отрасль Москвы на 95% независима от внешних факторов, включая прозиводство стройматериалов и логистику.

