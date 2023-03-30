Собянин назвал наиболее популярные сферы занятости у индивидуальных предпринимателей Москвы
В Москве порядка 385 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП), они обеспечивают работой около 142 тыс. человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, число ИП увеличивается в том числе благодаря городским программам поддержки, удобной регистрации, специальным налоговым режимам и упрощенному документообороту.
Наиболее популярная у москвичей сфера занятости – торговля (более 30% ИП). В тройку лидеров также входят строительство и операции с недвижимостью.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва предоставила предпринимателям 16 тыс. поручительств по кредитам, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru