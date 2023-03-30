Собянин назвал наиболее популярные сферы занятости у индивидуальных предпринимателей Москвы

В Москве порядка 385 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП), они обеспечивают работой около 142 тыс. человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, число ИП увеличивается в том числе благодаря городским программам поддержки, удобной регистрации, специальным налоговым режимам и упрощенному документообороту.