Собянин назвал наиболее популярные сферы занятости у индивидуальных предпринимателей Москвы

В Москве порядка 385 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП), они обеспечивают работой около 142 тыс. человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, число ИП увеличивается в том числе благодаря городским программам поддержки, удобной регистрации, специальным налоговым режимам и упрощенному документообороту.

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Наиболее популярная у москвичей сфера занятости – торговля (более 30% ИП). В тройку лидеров также входят строительство и операции с недвижимостью.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва предоставила предпринимателям 16 тыс. поручительств по кредитам, передает НСН.


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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
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