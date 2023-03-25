Собянин: Москва предоставила предпринимателям 16 тыс поручительств по кредитам
Только за 2022 год Москва предоставила предпринимателям поручительств по кредитам на 50 млрд рублей, а за все годы работы Фонда содействия кредитованию малого бизнеса столицы - на 137 млрд рублей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
Всего, по данным градоначальника, предприниматели столицы получили в банках около 280 млрд рублей. Он отметил, что у представителей малого и среднего бизнеса часто не хватает своих активов под залог или поручительство в банке.
«Специально для поддержки компаний работает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. За эти годы фонд предоставил 16 тыс. поручительств на 137 млрд руб. В 2022 году банками под поручительства фонда выдано почти 50 млрд рублей», - отметил Сергей Собянин.
Без поручительства Фонда более половины заемщиков получили бы в банке отказ. Фонд работает с 70 кредитно-финансовыми организациями.
Для получения информации о господдержке нужно обратиться в консультационный центр фонда. Здесь расскажут о льготных программах финансирования и предложениях банков для развития бизнеса.
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