Ефимов: Московские промышленники увеличили инвестиции в своё развитие в 1,7 раза

С 2018 по 2022 год инвестиции столичной промышленности в собственное развитие выросли в 1,7 раза, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Промышленные предприятия обеспечивают существенный приток инвестиций в экономику города – по итогам 2022 года их вложения составили 396,5 миллиарда рублей, увеличившись в номинальном исчислении на 73,6 процента по сравнению с показателем 2018 года. При этом совокупно за пять лет показатель превысил 1,5 триллиона рублей», - отметил заммэра.

Инвестиции позволили компаниям активнее заниматься собственным развитием, добавил Ефимов. Это привело к снижению негативных последствий от санкций, созданию новых предприятий и рабочих мест.

С марта 2022 года Москва передает инвесторам в аренду землю по льготной ставке один рубль в год для развития, расширения или строительства объектов промназначения. Помимо этого, предприятиям может быть присвоен статус промышленного комплекса, технопарка, индустриального парка или инвестиционного приоритетного проекта. Такой статус дает льготы по разного рода налогам, в том числе на имущество и прибыль, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. В итоге, по его словам, компании экономят на уплате налогов до 25 процентов.

