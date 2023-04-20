Москва поделилась опытом импортозамещения и развития системы госзакупок

Столица активно привлекает российских производителей к госзакупкам и проводит цифровизацию контрактной системы. Об этом заявил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, выступая на пленарном заседании XVIII Всероссийского форума-выставки «Госзаказ».

По словам Щербакова, город, несмотря на санкции, работает стабильно и продолжает реализацию всех запланированных проектов, выполняя обязательства перед москвичами и инвесторами. Совершенствуется и столичная система закупок.

«Например, в прошлом году город внес инициативы, которые должны расширить круг поставщиков продукции городу. Во-первых, с трех до 20 миллионов рублей увеличена верхняя планка на обязательные закупки у малого бизнеса. Во-вторых, для московских заказчиков увеличился предельный размер закупок, проводимых с помощью котировочных сессий. Теперь через мини-аукционы можно закупать товары на сумму до пяти миллионов рублей, а работы и услуги – до трех миллионов. Ранее этот лимит составлял 600 тысяч рублей», – напомнил Щербаков.

Глава ведомства также рассказал о применении в Москве офсетных контрактов. Такой вид отношений с бизнесом подразумевает, что инвесторы локализуют или модернизируют на территории столицы современные производства, а взамен получают от города гарантированный заказ продукции на срок до 10 лет. Для привлечения предпринимателей к таким сделкам в прошлом году минимальный порог по инвестициям был снижен в 10 раз – с миллиарда до 100 миллионов рублей. Как отметил Щербаков, сегодня в столице подписано 10 офсетных контрактов, по четырем из них инвесторы уже начали поставлять городу свою продукцию (лекарства, медицинские изделия, продукты для молочных кухонь).

В рамках дискуссии Щербаков отметил и работу столичного Портала поставщиков в качестве удобного межрегионального инструмента для оперативных закупок. Сегодня на этом ресурсе работают муниципальные и госзаказчики из 40 субъектов России, число поставщиков превышает 300 тысяч.

В заключение пленарного заседания заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров отметил важность комплексной работы по совершенствованию государственной контрактной системы и вручил ведомственные награды Минфина. В числе награжденных – руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

