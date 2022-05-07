СМИ: Австрийский Raiffeisen Bank прекратил отношения с некоторыми банками из России

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) разорвала отношения с некоторыми банками-респондентами из России, которые имели корреспондентские счета RBI. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя австрийской финансовой организации.

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По данным издания, банк принял соответствующее решение в апреле. Таким образом RBI намерена «проактивно» контролировать объем операций, который может своевременно обрабатывать в пользу клиентов с корсчетами.

Представитель банковской группы не уточнил, какие кредитные организации затронула данная мера, однако отметил, что ограничения не коснулись российского Райффайзенбанка.

Как сообщил источник РБК, одна из финансовых организаций — «Тинькофф-Банк».

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