СМИ: За год средняя стоимость смартфонов, планшетов и ноутбуков выросла на 10-15%

Как отметил собеседник издания, сославшись на данные GfK, цены на ноутбуки с диагональю 12–17 дюймов увеличились до 61 тысячи рублей (плюс 13%), свыше 17 дюймов — до 87 тысяч (на 12,5%). При этом средняя стоимость планшетов выросла на 9%, до 16,5 тысячи, смартфонов — на 10-18%. Больше других подорожали смартфоны Apple, в среднем их стоимость выросла на 37%, до 100 тысяч рублей.

Издание отмечает, что с января 2023 года по январь 2024-го в стране было продано 2,6 млн смартфонов (на 13% больше, чем годом ранее). Продажи в денежном выражении выросли на 33%, до 66 млрд рублей.

По данным экспертов, на стоимость электроники повлияли волатильность курсов валют, рост ключевой ставки Банка России, проблемы с логистикой в Красном море на фоне обстрелов торговых судов хуситами. Дистрибуторы считают, что продолжение конфликта в регионе будет влиять на стоимость логистики и конечные цены для покупателей.

Между тем стало известно, что Индия за 2023 год увеличила поставки смартфонов в Россию в 16 раз в денежном выражении. Объем импорта оценили в $97,3 млн, пишет «Свободная пресса».

