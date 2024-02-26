СМИ: За год средняя стоимость смартфонов, планшетов и ноутбуков выросла на 10-15%
Средняя стоимость потребительской электроники в России за прошлый год увеличилась на 10-15% почти во всех сегментах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.
Как отметил собеседник издания, сославшись на данные GfK, цены на ноутбуки с диагональю 12–17 дюймов увеличились до 61 тысячи рублей (плюс 13%), свыше 17 дюймов — до 87 тысяч (на 12,5%). При этом средняя стоимость планшетов выросла на 9%, до 16,5 тысячи, смартфонов — на 10-18%. Больше других подорожали смартфоны Apple, в среднем их стоимость выросла на 37%, до 100 тысяч рублей.
Издание отмечает, что с января 2023 года по январь 2024-го в стране было продано 2,6 млн смартфонов (на 13% больше, чем годом ранее). Продажи в денежном выражении выросли на 33%, до 66 млрд рублей.
По данным экспертов, на стоимость электроники повлияли волатильность курсов валют, рост ключевой ставки Банка России, проблемы с логистикой в Красном море на фоне обстрелов торговых судов хуситами. Дистрибуторы считают, что продолжение конфликта в регионе будет влиять на стоимость логистики и конечные цены для покупателей.
Между тем стало известно, что Индия за 2023 год увеличила поставки смартфонов в Россию в 16 раз в денежном выражении. Объем импорта оценили в $97,3 млн, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru