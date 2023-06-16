Экономист объяснил предложение Путина ввести амнистию для бизнеса

Экономист Евгений Надоршин рассказал NEWS.ru, почему Владимир Путин предложил ввести амнистию для бизнеса. По его мнению, в прошлом году от бизнесменов было невозможно ожидать полного соблюдения валютного законодательства.

«События, которые вынудили пойти на нарушения, вызваны из-за геополитических действий, никак не связанных с ведением нормального бизнеса», - сказал Надоршин.

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Он добавил, что не видит вины со стороны бизнесменов в подавляющем большинстве случаев.

Экономист отметил, что все амнистии зачастую имели оговорки. И в этом случае необходимо определить, какие нарушения можно считать умышленными.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по валютным нарушениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».