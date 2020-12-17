Восемь граждан РФ задержаны в Испании по делу об отмывании денег русской мафии

Интерпол совместно с полицией Испании задержал 23 человека. Их подозревают в участии в преступной группировке по отмыванию денег «русской мафии». Восемь фигурантов дела являются гражданами России. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Испании.

Отмечается, что проведенная операция стала сильнейшим за 10 лет ударом по организованной преступности с выходцами из Восточной Европы. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих украинцев, выходцев из Казахстана и Алжира, России и 11 граждан Испании, включая чиновников, полицейских и адвокатов.

В ходе обысков следователи изъяли у подозреваемых бриллианты, 300 тысяч евро, обнаружили виртуальные кошельки с криптовалютами, 16 дорогостоящих автомобилей и заблокировали банковский счета на сумму в миллионы евро. Также правоохранители изъяли у одного из задержанных шесть единиц огнестрельного оружия.