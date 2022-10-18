СМИ: Владелец Zara может передать бизнес в России «дружественной» стране
Владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius испанская группа Inditex может передать свои активы в России партнеру из «дружественной» РФ страны. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Издание ссылается на материалы Арбитражного суда Самарской области, который рассматривал иск владельца самарского торгового центра «Космопорт» к «Зара СНГ». Согласно данным суда, Inditex планирует передать свою российскую структуру третьей компании. Предприятие должно быть зарегистрировано в юрисдикции, которую РФ не считает «недружественной», пишет Ura.ru.
По мнению экспертов, Inditex может передать российское подразделение партнерам из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива.
«Коммерсантъ» отмечает, что из России полностью уйдут марки Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, другие бренды откроются под новыми названиями не раньше весны следующего года.
Inditex в марте приостановила работу в России на фоне специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho могут окончательно закрыться до конца ноября, напоминает РИА ФАН.
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