СМИ: Владелец Zara может передать бизнес в России «дружественной» стране

Издание ссылается на материалы Арбитражного суда Самарской области, который рассматривал иск владельца самарского торгового центра «Космопорт» к «Зара СНГ». Согласно данным суда, Inditex планирует передать свою российскую структуру третьей компании. Предприятие должно быть зарегистрировано в юрисдикции, которую РФ не считает «недружественной», пишет Ura.ru.

По мнению экспертов, Inditex может передать российское подразделение партнерам из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива.

«Коммерсантъ» отмечает, что из России полностью уйдут марки Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, другие бренды откроются под новыми названиями не раньше весны следующего года.

Inditex в марте приостановила работу в России на фоне специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho могут окончательно закрыться до конца ноября, напоминает РИА ФАН.

