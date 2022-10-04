Сеть H&M приступила к закрытию своих магазинов в России

Сеть магазинов H&M приступила к окончательному закрытию своих торговых точек в России. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, в ТЦ «Каширская Плаза» в Москве размещено объявление об «окончательном закрытии» магазина H&M, точка на Сходненской закрывается только на завтра. В других столичных магазинах ретейлера идут распродажи, отмечает телеканал «360».

Сеть H&M весной приостановила работу в России на фоне спецоперации на Украине. В июле ретейлер анонсировал уход с российского рынка, напоминает Ura.ru. Компания планировала полностью свернуть бизнес в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТорговляМагазины
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