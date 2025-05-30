Готов ли McDonald’s платить «колоссальные деньги» для возвращения в Россию

«Возвращение западных брендов обсуждается, но конкретных действий пока нет. Все компании уходили с правом выкупа, но пока никто не знает, как будет выглядеть возвращение. Если они придут с деньгами, для нас это отлично. Обороты у McDonald's в районе ста миллиардов долларов, поэтому они, вероятно, могут заплатить приличную сумму при возвращении. Сложно сказать…Мы же не знаем все условия ухода и передачи прав. Сложно сказать, на какую цифру можно будет рассчитывать – 10-15 миллиардов или меньше. Никто не скажет, какой там был заключен договор», - объяснил он.

Корпорация McDonald’s продала свой российский бизнес за «символическую» плату в 2022 году, но «Вкусно – и точка» должна была вложить в актив 6,5-7 миллиардов рублей, рассказывал новый владелец Александр Говор. При возвращении «Макдака» он должен стать его мастер-франчайзи.

В России товарные знаки перестают охраняться после трех лет неиспользования, поэтому западные компании злоупотребляют правом, когда искусственно продлевают свои товарные знаки повторной регистрацией, заявил ранее бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов «Радиоточке НСН».

