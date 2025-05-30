Готов ли McDonald’s платить «колоссальные деньги» для возвращения в Россию
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил НСН, что McDonald’s с оборотом в 100 миллиардов долларов может себе позволить заплатить приличную сумму.
Компания McDonald’s с оборотом в 100 миллиардов долларов может себе позволить заплатить большие деньги для возвращения на российский рынок, но никто не знает, на каких условиях бренд покидал страну, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в разговоре с НСН.
Владельцу ресторанов быстрого питания McDonald’s придется отдать «колоссальные деньги», чтобы вернуться в Россию, потому что цена выкупа определяется показателями работы пришедшей ему на смену сети «Вкусно — и точка». Об этом заявил основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров, передает РБК. Бухаров отметил, что в этой ситуации не все так просто.
«Возвращение западных брендов обсуждается, но конкретных действий пока нет. Все компании уходили с правом выкупа, но пока никто не знает, как будет выглядеть возвращение. Если они придут с деньгами, для нас это отлично. Обороты у McDonald's в районе ста миллиардов долларов, поэтому они, вероятно, могут заплатить приличную сумму при возвращении. Сложно сказать…Мы же не знаем все условия ухода и передачи прав. Сложно сказать, на какую цифру можно будет рассчитывать – 10-15 миллиардов или меньше. Никто не скажет, какой там был заключен договор», - объяснил он.
Корпорация McDonald’s продала свой российский бизнес за «символическую» плату в 2022 году, но «Вкусно – и точка» должна была вложить в актив 6,5-7 миллиардов рублей, рассказывал новый владелец Александр Говор. При возвращении «Макдака» он должен стать его мастер-франчайзи.
В России товарные знаки перестают охраняться после трех лет неиспользования, поэтому западные компании злоупотребляют правом, когда искусственно продлевают свои товарные знаки повторной регистрацией, заявил ранее бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ефремов после колонии подписал контракт на роль в кино за 13 млн рублей
- Трибьют Depeche Mode выступит на «Квартирнике ROCK FM»
- Более 200 участников ЕГЭ удалили с экзаменов за два дня
- Следствие просит суд заочно арестовать бизнес-коуча Тлиашинову из-за налогов
- СМИ: США не примут участия во втором раунде переговоров РФ и Украины
- Пилот по борьбе госорганов, банков и операторов с мошенниками стартует в июне
- ФСБ задержала шестерых за поджоги объектов на транспорте и декораций к 9 мая
- Жителя Алтайского края оштрафовали за экстремистские песни
- Маск: Гуманоид отправится на Марс в 2026 году
- Вучич раскрыл детали переговоров с Путиным о поставках сербского оружия Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru