СМИ: московскому «Спартаку» запретят участвовать в Лиге Европы
Московский футбольный клуб «Спартак» будет отстранён от участия в Лиге Европы, сообщает газета Bild со ссылкой на источник в УЕФА.
{{related_post_WBTja!Sbi}}
Собеседник издания отметил, что решение должно будет официально объявлено 28 февраля.
В случае, если информация Bild подтвердится, российский клуб не сможет продолжить участие в Лиге Европы, где в 1/8 финала должен был 10 и 17 марта сыграть с немецким «РБ Лейпцигом» - «Спартаку» будет присуждено техническое поражение, а подопечные Доменико Тедеско выйдут в четвертьфинал.
Ранее в УЕФА приняли решение,что из-за ситуации на Украине российские и украинские футбольные клубы будут играть свои домашние матчи на нейтральных полях, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Москалькова заявила, что российских студентов стали отчислять из вузов Европы
- СМИ: Финляндия хочет поставлять оружие на Украину
- СМИ: московскому «Спартаку» запретят участвовать в Лиге Европы
- Посетителей ТЦ Columbus эвакуировали в Москве
- Мишустин анонсировал план спасения российской экономики
- Дерипаска потребовал у ЦБ объяснить резкое повышение ключевой ставки
- «Газпром» и Монголия начали проектировать новый газопровод «Союз — Восток»
- Хакеры атаковали сайты ведущих российских СМИ
- В Японии ввели персональные санкции против Лукашенко
- Лизингодатели из Ирландии и Сингапура разорвали контракты с авиакомпаниями РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru