СМИ: московскому «Спартаку» запретят участвовать в Лиге Европы

Московский футбольный клуб «Спартак» будет отстранён от участия в Лиге Европы, сообщает газета Bild со ссылкой на источник в УЕФА.

{{related_post_WBTja!Sbi}}

Собеседник издания отметил, что решение должно будет официально объявлено 28 февраля.

В случае, если информация Bild подтвердится, российский клуб не сможет продолжить участие в Лиге Европы, где в 1/8 финала должен был 10 и 17 марта сыграть с немецким «РБ Лейпцигом» - «Спартаку» будет присуждено техническое поражение, а подопечные Доменико Тедеско выйдут в четвертьфинал.

Ранее в УЕФА приняли решение,что из-за ситуации на Украине российские и украинские футбольные клубы будут играть свои домашние матчи на нейтральных полях, сообщает RT.