По данным издания, из-за сложившейся ситуации владельцы заведений не могут решить: закрыть магазин сразу или поднять цены на блюдо. В лучшие времена рамен можно было купить за одну тысячу. иен, что равно примерно 600 рублей.



Отмечается, что Япония столкнулась с инфляцией спустя десятилетия снижения цен и стагнации. За последние три года цена на лапшу в раменных уже выросла на 10%. Это стало следствием подорожания почти всех основных ингредиентов блюда: свинины, курицы, пшеницы, морских водорослей, побегов бамбука, зеленого лука, соевого соуса и масла.



Еще одна проблема владельцев кафе заключается в том, что для получения идеального вкуса бульон для рамена нужно варить на слабом огне долгое время. Поэтому многие заведения оставляют плиты включенными 24 часа в сутки.



По данным исследовательской компании Teikoku Databank, в первой половине текущего года 49 раменных начали процедуру объявления банкротства. Подобные темпы могут установить рекордное число закрытий за год.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что выручка ресторанов в среднем составляет 2-3% от оборота, потому заведения не могут не поднимать цены в условиях текущей инфляции.

