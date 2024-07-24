Госдума обязала кафе и рестораны выдавать бумажные чеки
Депутаты Госдумы приняли законопроект, согласно которому кафе и рестораны в России будут обязаны выдавать клиентам бумажные чеки.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, делать это будет необходимо до момента расчёта, то есть по сути, вместо счёта.
Кроме того, граждане получили право отказаться от получения кассовых чеков на смартфоны и электронную почту, либо поменять эти данные.
В пояснительной записке к документу говорится, что это позволит более точно фиксировать бухгалтерские операции в точках общественного питания, а также обеспечит дополнительную защиту прав потребителей.
Нововведения вступят в силу с 1 марта 2025 года.
Ранее сервис 2ГИС выяснил, что в 2024 году в России на 15% выросло количество точек общепита с летними террасами, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru