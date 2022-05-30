СМИ: В Россию могут прийти китайские производители банковских карт

Китайские производители банковских карт могут прийти на российский рынок, власти готовы поддержать иностранных поставщиков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Эксперт объяснил, как защитить свою банковскую карту от мошенников

По данным издания, Центробанк и Минпромторге провели совещания с участием отечественных производителей карт, желая получить гарантии от отечественных компаний в удовлетворении спроса кредитных организаций. Как отметил один из собеседников газеты, в качестве альтернативы в ведомствах рассматривают возможность пустить на рынок китайские компании.

Минпромторг указывает, что в РФ всегда потребляли отечественные и иностранные чипы для карт, пишет Ura.ru.

«Наши производители смогут обеспечить существенную долю потребности, при этом от иностранных чипов мы не отказываемся», — рассказали в министерстве, добавив, что окончательные решения по этому вопросу еще не приняты.

При этом эксперты отмечают, что допуск производителей из Китая в Россию не сможет мгновенно исправить ситуацию с нехваткой банковских карт: сначала следует решить проблемы с открытием представительств, соглашениями, логистикой, оплатой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПроизводствоКитайБанковские Карты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры