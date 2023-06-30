СМИ: в России может подорожать сотовая связь
Российские власти готовы пойти навстречу бизнесу, разрешив рост тарифов операторов сотовой связи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минцифры.
Крупнейшие компании России выступают за ежегодное повышение тарифов на пять процентов выше инфляции. Они обосновывают это необходимостью модернизации сетей связи для их стабильной работы. Правительство РФ отмечает, что уже фиксируется деградация качества услуг.
Бизнесу готовы пойти на встречу только при условии поэтапного повышения цен, сохранения дифференцированного подхода в формировании тарифов для разных групп россиян, а также гарантий вложений в развитие и модернизацию сетей.
Ранее глава кабмина Михаил Мишустин призвал быстрее переходить на сети связи нового поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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