Мишустин призвал быстрее переходить на сети связи нового поколения
Глава правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости интенсивного перехода на сети связи новых поколений. Он, в частности, подчеркнул недопустимость остановки на оказании мобильных услуг в стандарте LTE.
Данную тему премьер-министр затронул в своём выступлении на стратегической сессии «Стратегия развития отрасли «Связь» до 2035 года». Мишустин заявил о необходимости усиления научных разработок в этом направлении.
Председатель правительства признал, что после остановки поставок зарубежного телекоммуникационного оборудования возникли определенного рода затруднения, особенно в сегменте мобильной связи. Для решения проблемы в стране началась реализация дорожной карты «Развитие современных сетей». По словам Мишустина, она призвана интенсифицировать переход на отечественные базовые станции LTE и 5G.
В рамках данной программы в текущем году предполагается выделить целевые субсидии в размере около 3,5 миллиарда рублей на выпуск высокотехнологичных устройств. Глава правительства также сообщил о завершении разработки проекта долгосрочной стратегии развития связи, который должен внести существенный вклад в укрепление технологического суверенитета России.
Согласно планам, к 2035 году должна сформироваться сотово-спутниковая сеть связи, с помощью которой можно будет звонить, выходить в интернет и смотреть ТВ во всех уголках страны. Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что сотово-спутниковая связь в российском Заполярье будет «космической» во всех отношениях.
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