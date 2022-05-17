СМИ: В Росрыболовстве заявили о нехватке жести для консервных банок
Росрыболовство заявило о нехватке белой жести, используемой для производства консервных банок, из-за чего тара подорожала на 60–80%, а продукция стала почти на треть дороже. Об этом пишут Известия.
Издание со ссылкой на протокол совещания и вице-премьера Виктории Абрамченко отмечает, что ведомство доложило о сложившейся ситуации зампреду правительства. В Росрыболовстве пояснили, что импорт жести и банок из нее в РФ сократился из-за экономических ограничений, а жести российского производства не хватает.
По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, ввоз сырья сейчас возможен только из КНР. При этом в России действует несколько предприятий по производству белой жести для пищевой продукции, однако они могут не справиться с увеличившимся спросом.
Как отметили в «Рыбном союзе», проблемы с жестью возникли из-за сложностей в логистике на фоне санкций. В итоге себестоимость упаковки выросла на 65–83% по сравнению с апрелем прошлого года, а рыбные консервы стали дороже почти на 28%.
По данным Минпромторга, возросший спрос на белую жесть можно удовлетворить, повысив ее выпуск на Миорском металлопрокатном заводе в Белоруссии. Министерство отмечает, что сейчас на предприятии низкая загрузка, и власти двух стран уже договорились выстроить кооперационные цепочки.
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