СМИ: В Росрыболовстве заявили о нехватке жести для консервных банок

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, ввоз сырья сейчас возможен только из КНР. При этом в России действует несколько предприятий по производству белой жести для пищевой продукции, однако они могут не справиться с увеличившимся спросом.

Как отметили в «Рыбном союзе», проблемы с жестью возникли из-за сложностей в логистике на фоне санкций. В итоге себестоимость упаковки выросла на 65–83% по сравнению с апрелем прошлого года, а рыбные консервы стали дороже почти на 28%.

По данным Минпромторга, возросший спрос на белую жесть можно удовлетворить, повысив ее выпуск на Миорском металлопрокатном заводе в Белоруссии. Министерство отмечает, что сейчас на предприятии низкая загрузка, и власти двух стран уже договорились выстроить кооперационные цепочки.

