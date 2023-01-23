СМИ: Усманов собирается выйти из правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Фотографию заявления Усманова на имя главы РСПП, опубликовал также телеграм-канал BRIEF. В нем поясняется, что желание покинуть правление организации связано «с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности».

В мае сообщалось, что российский миллиардер Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, бизнесмен намерен опротестовать свое включение в санкционный список ЕС.

