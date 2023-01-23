СМИ: Усманов собирается выйти из правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Бизнесмен Алишер Усманов намерен выйти из Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к РСПП. Другой источник издания отметил, что заседание Бюро союза, на котором планируется рассмотреть заявление миллиардера, состоится 25 января.

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Фотографию заявления Усманова на имя главы РСПП, опубликовал также телеграм-канал BRIEF. В нем поясняется, что желание покинуть правление организации связано «с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности».

В мае сообщалось, что российский миллиардер Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, бизнесмен намерен опротестовать свое включение в санкционный список ЕС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПредпринимателиАлишер Усманов
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