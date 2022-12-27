СБУ заявила об аресте имущества компании Алишера Усманова
Служба безопасности Украины (СБУ) в своём Telegram-канале заявила, что в результате следственно-оперативных действий была арестована партия железной руды, якобы принадлежащая российскому бизнесмену Алишеру Усманову.
В сообщении говорится, что найденное на территории нескольких украинских морских портов сырьё оценивается почти в два млрд гривен (около 54,35 млн долларов).
«Установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранилось более 160 тысяч тонн украинской железной руды... Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха», - отметили в ведомстве.
В СБУ добавили, что решается вопрос о передаче изъятого имущества в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз ведёт работу над юридической базой для конфискации замороженных в рамках санкций российских активов, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru