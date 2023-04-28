«Лошадки, а не флагманы»: Почему в России не открываются новые ТЦ

В российских торговых центрах сейчас пустует около 15% площадей, при этом пик строительства ТЦ давно прошел, заявил в интервью НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

По данным РБК, в России в первом квартале 2023 года не было открыто ни одного качественного торгового центра. При этом введение в строй крупнейших объектов перенесено на более поздние сроки.