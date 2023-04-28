«Лошадки, а не флагманы»: Почему в России не открываются новые ТЦ
Россия не страдает от дефицита торговых центров, при этом четверть из них к осени перейдет под управление банков, сказал в эфире НСН Олег Войцеховский.
В российских торговых центрах сейчас пустует около 15% площадей, при этом пик строительства ТЦ давно прошел, заявил в интервью НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
По данным РБК, в России в первом квартале 2023 года не было открыто ни одного качественного торгового центра. При этом введение в строй крупнейших объектов перенесено на более поздние сроки.
«Сегодня из-за ухода западных брендов и непростой экономической ситуации в стране отрасль торговых центров действительно испытывает трудности. До сих пор пустуют порядка 15% площадей в ТЦ, где-то больше, где-то меньше, в зависимости от региона. Заполнить их быстро не так просто. По нашим данным, за первый квартал текущего года было открыто 4 торговых центра. Бум строительства ТЦ в России давно прошёл, и наши города в целом отнюдь не страдают от недостатка качественных торговых площадей. В основном в 2023 году предполагается ввод микрорайонных ТЦ в новых ЖК, арендная площадь которых составляет менее 10 тыс. кв.м. Это скорее "рабочие лошадки", чем флагманы индустрии», - сказал Войцеховский.
По его словам, за год трафик посещаемости в торговых центрах упал на 20%, при это начинают расти фудкорты.
«Трафик в торговых центрах за последний год упал ориентировочно на 20%, но, тем не менее, фудкорты в ТЦ сегодня оказались в плюсе, там число посетителей только растет. Пустые площади постепенно заполняются отечественными ритейлерами. Gloria Jeans, например, займет место флагманского магазина Uniqlo на Новом Арбате. Получить такую выгодную локацию еще год назад для отечественных брендов не представлялось возможным. Кроме того, на российский рынок активно выходят турецкие бренды. Ведутся переговоры с крупными ритейлерами из Китая, Индии и Ирана», - отметил управляющий директор РСТЦ.
Войцеховский отметил, что сейчас продавать ТЦ сложно. По его прогнозу, уже к осени четверть торговых центров перейдет под управление банков.
«Продавать такие объекты сегодня довольно сложно. Как правило, торговые центры проходят процедуру банкротства, переходят в собственность банков и тому подобное. За последний год подобные процессы затронули порядка 15 % торговых центров по стране. Такие объекты, разумеется, продолжают работать, но только под внешним управлением, в основном, банковским. По нашим прогнозам, к осени 2023 года под управлением банков в общей сложности будут находиться уже порядка четверти торговых центров», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, глава Союза торговых центров Булат Шакиров сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что 2023 года стал худшим в истории для российских ТЦ.
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