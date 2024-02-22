Володин анонсировал создание самого крупного в РФ суперкомпьютера
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Саратовской области появится самый крупный в России суперкомпьютер. Слова политика приводит Telegram-канал «Володин Саратов».
Парламентарий отметил, что суперкомпьютер создадут на базе Центра обработки данных (ЦОД) Сбера.
«Один очень важный проект, даже мегапроект, который будет реализован в Балаково, - это создание суперкомпьютера, причем самого крупного в нашей стране», - сказал спикер Госдумы.
Общая площадь технологических модулей превысит 62 тысячи квадратных метров. Стоимость реализации проекта составит 30 миллиардов рублей.
Ранее главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников сообщил, что разработку оснастят суперкомпьютером, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хабенский поставит «Чайку» в МХТ имени Чехова
- Прокурорам и следователям разрешили использовать автоматы для личной защиты
- Власти Молдавии не увидели оснований для обострения в Приднестровье
- Володин анонсировал создание самого крупного в РФ суперкомпьютера
- Финансист объяснил ослабление рубля длинными выходными и санкциями
- Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Дохе
- СМИ: самолет Лаврова отказались заправлять в Бразилии
- Мэттью Макконахи и Америка Феррера сыграют в новой драме Пола Гринграсса
- Объем перевозок по Суэцкому каналу упал на 55% из-за атак хуситов
- Рэпер Scally Milano пообещал очистить свое творчество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru