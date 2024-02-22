Володин анонсировал создание самого крупного в РФ суперкомпьютера

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Саратовской области появится самый крупный в России суперкомпьютер. Слова политика приводит Telegram-канал «Володин Саратов».

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Парламентарий отметил, что суперкомпьютер создадут на базе Центра обработки данных (ЦОД) Сбера.

«Один очень важный проект, даже мегапроект, который будет реализован в Балаково, - это создание суперкомпьютера, причем самого крупного в нашей стране», - сказал спикер Госдумы.

Общая площадь технологических модулей превысит 62 тысячи квадратных метров. Стоимость реализации проекта составит 30 миллиардов рублей.

Ранее главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников сообщил, что разработку оснастят суперкомпьютером, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Саратовская ОбластьКомпьютерыВячеслав Володин

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