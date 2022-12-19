Больше половины опрошенных Маском в Twitter выступили за его уход с поста главы компании
Только 42,5% участников опроса, который был организован Илоном Маском, высказались за то, чтобы он сохранил пост главы Twitter.
В голосовании, которое длилось 12 часов, приняли участие более 17,5 млн пользователей, из них 57,5% поддержали отставку бизнесмена.
Запуская опрос Маск заявил, что намерен руководствоваться его результатами, а после голосования он вспомнил пословицу «бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться».
«Как говорится, будьте осторожны в своих желаниях, так как они имеют свойство сбываться... желающие власти — это те, кто меньше всего её заслуживают», - написал миллиардер.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для разблокировки в России социальной сети Twitter, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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