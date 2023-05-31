Российские авиакомпании сократили число рейсов в Стамбул и Анталью
Число авиарейсов из российских городов в Анталию и Стамбул резко сократилось, сообщило издание Turizm Ajansi.
Перед летним сезоном планировались ежедневные вылеты из России в Турцию, однако в мае самолеты из России приземляются уже не более трех раз в неделю.
Одной из последних отменила несколько рейсов из Оренбурга в Стамбул авиакомпания Red Wings.
Сокращение количества рейсов туроператоры объясняют высокими ценами на туры в Турцию.
Ранее россиянам пообещали падение цен на отдых в Турции после победы Эрдогана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru