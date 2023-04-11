СМИ: ЦБ рекомендовал перевозчикам отключить автоматическую страховку при покупке авиабилета

Служба по защите прав потребителей Банка России рекомендовала отечественным авиаперевозчикам отключить согласие пассажиров на покупку страховки при покупке билета, предустановленное на сайтах авиакомпаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Издание ссылается на протокол по итогам совещания с представителями перевозчиков, страховых компаний и Роспотребнадзора, прошедшего в марте. В Центробанке отметили «негативный информационный фон», который связан с предустановленным согласием на страховку, пишет RT. Представители регулятора указали, что размер страховой премии невелик, не мотивирует граждан на возврат полиса и «маскирует проблему».

Кроме того, ЦБ считает, что предустановленное согласие на страхование создает риски заключения договора без предварительного изучения документа. Отмечается, что в 2022 году Роспотребнадзор вынес транспортным компаниям 82 предостережения за «автоматические» страховки. В суд было направлено 12 исковых заявлений о «защите интересов неопределенного круга лиц» в связи с навязыванием страховок.

По данным представителей компаний «Ингосстрах», СОГАЗ, СК «Согласие» и «Альфастрахование», от потребителей почти не поступает жалоб из-за страхования. Сейчас автоматическое согласие предусмотрено почти у всех авиаперевозчиков, полисы стоят от 300 до 600 рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрахованиеАвиаперевозчикиЦентробанк

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