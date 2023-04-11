СМИ: ЦБ рекомендовал перевозчикам отключить автоматическую страховку при покупке авиабилета
Служба по защите прав потребителей Банка России рекомендовала отечественным авиаперевозчикам отключить согласие пассажиров на покупку страховки при покупке билета, предустановленное на сайтах авиакомпаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Издание ссылается на протокол по итогам совещания с представителями перевозчиков, страховых компаний и Роспотребнадзора, прошедшего в марте. В Центробанке отметили «негативный информационный фон», который связан с предустановленным согласием на страховку, пишет RT. Представители регулятора указали, что размер страховой премии невелик, не мотивирует граждан на возврат полиса и «маскирует проблему».
Кроме того, ЦБ считает, что предустановленное согласие на страхование создает риски заключения договора без предварительного изучения документа. Отмечается, что в 2022 году Роспотребнадзор вынес транспортным компаниям 82 предостережения за «автоматические» страховки. В суд было направлено 12 исковых заявлений о «защите интересов неопределенного круга лиц» в связи с навязыванием страховок.
По данным представителей компаний «Ингосстрах», СОГАЗ, СК «Согласие» и «Альфастрахование», от потребителей почти не поступает жалоб из-за страхования. Сейчас автоматическое согласие предусмотрено почти у всех авиаперевозчиков, полисы стоят от 300 до 600 рублей.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- В Москве ввели в эксплуатацию 19 домов по программе реновации с начала года
- Президент Бразилии посетит Китай с государственным визитом
- Пушилин: ВСУ пытаются удержаться за железной дорогой в западной части Артемовска
- Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву
- СМИ: ЦБ рекомендовал перевозчикам отключить автоматическую страховку при покупке авиабилета
- Старт первого турецкого наблюдательного спутника IMECE отложили до 12 апреля
- Картаполов: Новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных
- Марочко: ВСУ распространяют дезинформацию о наступлении
- В Японии назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией
- Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru