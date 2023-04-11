СМИ: ЦБ рекомендовал перевозчикам отключить автоматическую страховку при покупке авиабилета

Издание ссылается на протокол по итогам совещания с представителями перевозчиков, страховых компаний и Роспотребнадзора, прошедшего в марте. В Центробанке отметили «негативный информационный фон», который связан с предустановленным согласием на страховку, пишет RT. Представители регулятора указали, что размер страховой премии невелик, не мотивирует граждан на возврат полиса и «маскирует проблему».

Кроме того, ЦБ считает, что предустановленное согласие на страхование создает риски заключения договора без предварительного изучения документа. Отмечается, что в 2022 году Роспотребнадзор вынес транспортным компаниям 82 предостережения за «автоматические» страховки. В суд было направлено 12 исковых заявлений о «защите интересов неопределенного круга лиц» в связи с навязыванием страховок.

По данным представителей компаний «Ингосстрах», СОГАЗ, СК «Согласие» и «Альфастрахование», от потребителей почти не поступает жалоб из-за страхования. Сейчас автоматическое согласие предусмотрено почти у всех авиаперевозчиков, полисы стоят от 300 до 600 рублей.

