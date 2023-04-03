Тарифы для всех авиакомпаний повысил аэропорт Внуково

Администрация московского аэропорт Внуково приняло решение повысить тарифы для обслуживания авиационных компаний. Соответствующая информация появилась на его сайте.

Отныне размер сбора за взлет-посадку для отечественных авиаперевозчиков составит 278 рублей за одну тонну максимальной взлетной массы самолёта, что на 30 рублей больше предыдущего тарифа. Сбор за обеспечение авиационной безопасности увеличен с 236 рублей до 264 рублей.

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Одновременно тарифы изменились в большую сторону и для зарубежных авиакомпаний. Для них размер сбора за взлет-посадку составляет теперь 11 долларов, 8- центов (+60 центов). Услуги по обеспечению авиабезопасности обойдутся им в 5 долларов, 90 центов (+30 центов).

Возможность пользования аэровокзальным комплексом для отечественных авиакомпаний теперь будет стоить 92 рубля на внутренних линиях и 130 рублей на международных в расчёте за ту же тонну максимальной взлетной массы авиалайнера. Зарубежных перевозчикам придётся заплатить за этот вид услуг 9 долларов, 60 центов.

Как отмечает НСН, на прошлой неделе руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что полеты в новые регионы РФ пока не будут выполняться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТарифыАвиакомпанииВнуково Аэропорт

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