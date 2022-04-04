СМИ: Tele2 отказали в продлении лицензии на шведский бренд

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB не намерена продлевать лицензию использующему бренд российскому оператору Tele2, сообщает ComNews со ссылкой на исполнительного вице-президента компании Виктора Вальстрема.

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По его словам, продлевать действующий до марта 2023 года контракт с российской стороной не планируется, в настоящее время компания изучает возможности, а также последствия его досрочного расторжения.

Представитель «Т2 РТК Холдинг», в свою очередь, рассказал РБК, что коммуникации со шведской Tele2 на эту тему отсутствуют, оснований для изменения или расторжения действующего договора нет.

Ранее Минцифры РФ рекомендовало операторам связи исключить неограниченное потребление трафика абонентами и обеспечить равномерную нагрузку на сети для обеспечения качества связи.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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