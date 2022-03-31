В России мобильные операторы начали отказываться от безлимитных тарифов

Так, оператор Yota решил отказаться от предложений с безлимитным интернетом. При этом для подключившихся к оператору до 24 марта безлимитный интернет будет доступен даже при смене опций.

В свою очередь, Tele2 ограничил мобильный интернет в тарифе «Премиум» до 60 Гб. В компании отметили, что безлимитный интернет при избыточном распространении создает «избыточную нагрузку на сеть».

Кроме того, «Билайн» убрал безлимитные тарифы для новых подключений для корпоративных клиентов. Оператор подчеркивает, что принятых мер «достаточно для обеспечения необходимой емкости сети и сохранения качества обслуживания клиентов».

Компания МТС не планирует отказываться от архивных безлимитных тарифов, однако не будет запускать новые тарифы с безлимитным интернетом.

В свою очередь, «Мегафон» отказался от комментариев.

