СМИ: Сын основателя Petropavlovsk объявлен в федеральный розыск
Следственный департамент МВД РФ объявил в федеральный розыск Алексея Масловского, сына основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей Масловского-старшего.
Факт объявления Алексея Масловского в федеральный розыск подтвердил близкий к следственному департаменту источник агентства. Согласно документу, произошло это 13 апреля.
Кроме того, в документе отмечается, что Алексея Масловского планируют объявить в международный розыск. Источник РБК подтвердил эти данные.
Основателя Petropavlovsk задержали в декабре по обвинению в растрате 95 млн рублей. Суд арестовал Масловского-старшего, позже срок его заключения под стражей продлили до 23 августа. Согласно решению столичного Тверского суда о продлении ареста, 29 апреля было вынесено постановление о привлечении Масловского-младшего в качестве обвиняемого по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Масловским грозит до 10 лет лишения свободы или штраф в размере до миллиона рублей.
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