СМИ: Сын основателя Petropavlovsk объявлен в федеральный розыск

Факт объявления Алексея Масловского в федеральный розыск подтвердил близкий к следственному департаменту источник агентства. Согласно документу, произошло это 13 апреля.

Кроме того, в документе отмечается, что Алексея Масловского планируют объявить в международный розыск. Источник РБК подтвердил эти данные.

Основателя Petropavlovsk задержали в декабре по обвинению в растрате 95 млн рублей. Суд арестовал Масловского-старшего, позже срок его заключения под стражей продлили до 23 августа. Согласно решению столичного Тверского суда о продлении ареста, 29 апреля было вынесено постановление о привлечении Масловского-младшего в качестве обвиняемого по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Масловским грозит до 10 лет лишения свободы или штраф в размере до миллиона рублей.

