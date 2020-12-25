Основатель Petropavlovsk не признал вину в многомиллионных хищениях

Основатель и экс-гендиректор золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский не признал вину в хищении более 95 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката обвиняемого Сергея Панченко.

Представитель Масловского также заявил, что решение суда об аресте его подзащитного будет обжаловано.



Ранее в пятницу стало известно, что столичный Тверской суд арестовал Масловского. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту растраты более 95 млн рублей, принадлежащих компании. Масловскому грозит до 10 лет заключения.

Компания Petropavlovsk, входящая в ТОП-3 российских золотодобытчиков, ведёт промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области.

