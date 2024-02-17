СМИ: Суд не будет принуждать Маска давать показания о покупке Twitter

Ранее суд решил обеспечить исполнение повестки в адрес бизнесмена о показаниях для комиссии по ценным бумагам и биржам о приобретении соцсети.

«Федеральный судья сообщила, что по ошибке распорядилась исполнить повестку», — отмечает агентство.

Суд изменил позицию на рекомендательную. Маск сможет оспорить решение в следующей инстанции.

Ранее Илон Маск заявил, что решил купить Twitter, чтобы «увеличить возможную продолжительность жизни цивилизации».

