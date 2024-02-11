Суд обязал Маска дать показания о приобретении Twitter
Федеральный суд Калифорнии обязал американского бизнесмена Илона Маска дать показания в рамках расследования о приобретении предпринимателем соцсети Twitter, сообщило агентство Bloomberg.
Расследованием законности приобретения Twitter занимается Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Точная дата и место дачи показаний определят в течение недели.
В октябре 2022 года бизнесмен закрыл сделку на сумму $44 миллиарда по покупке Twitter. Осенью 2023-го Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск в суд на Маска.
Американская корпорация Apple ранее решила приостановить все рекламные проекты в соцсети X в связи с высказываниями Маска о евреях, передает «Радиоточка НСН».
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