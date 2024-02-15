Маск заявил, что купил Twitter для продления жизни цивилизации

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что решил приобрести социальную сеть Twitter (в настоящее время - X) для продления существования цивилизации.

В Общественной палате предложили разблокировать соцсеть X

«Я купил Twitter, чтобы увеличить возможную продолжительность жизни цивилизации», - написал предприниматель на своей странице в соцсети.

Таким образом Маск отреагировал на пост одного из пользователей. Комментатор допустил, что приобретение соцсети станет самым важным поступком в жизни миллиардера.

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года. Сумма сделки составила $44 миллиарда.

На прошлой неделе Федеральный суд Калифорнии обязал Маска дать показания в рамках расследования о приобретении Twitter. Делом занимается Комиссия по ценным бумагам и биржам США, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СоцсетиTwitterИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры