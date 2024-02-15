Маск заявил, что купил Twitter для продления жизни цивилизации
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что решил приобрести социальную сеть Twitter (в настоящее время - X) для продления существования цивилизации.
«Я купил Twitter, чтобы увеличить возможную продолжительность жизни цивилизации», - написал предприниматель на своей странице в соцсети.
Таким образом Маск отреагировал на пост одного из пользователей. Комментатор допустил, что приобретение соцсети станет самым важным поступком в жизни миллиардера.
Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года. Сумма сделки составила $44 миллиарда.
На прошлой неделе Федеральный суд Калифорнии обязал Маска дать показания в рамках расследования о приобретении Twitter. Делом занимается Комиссия по ценным бумагам и биржам США, отмечает «Радиоточка НСН».
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