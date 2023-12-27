СМИ: Стоимость крепкого алкоголя в России в 2024 году вырастет на 10%

Крупнейшие производители водки, джина и виски в России уведомили торговые сети о том, что планируют с начала 2024 года повысить стоимость продукции в среднем на 7-10%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

В России снизилось на 4,7% производство водки

Рост цен связывают с повышением акциза на алкоголь, который в новом году вырастет на 4,9%, до 643 рублей за литр. Также среди причин увеличения стоимости представители рынка выделяют подорожание спирта, упаковки и логистики. Как сообщает издание, сырье для производства крепкого алкоголя за 9 месяцев 2023 года выросло в цене на 7%.

Производители, по данным «Коммерсанта», планируют повышать цены постепенно. При этом эксперты издания предполагают, что с увеличением стоимости потребители будут переходить на более доступные марки алкогольной продукции.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2023 года производство водки в России снизилось на 4,7%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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