В России снизилось на 4,7% производство водки
Производство водки в России в январе-ноябре 2023 года снизилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, до 71,9 млн дал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
По информации ведомства, в текущем году производство алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизилось на 4% и составило 172,5 млн дал. Производство спиртного крепче 9% упало на 3,4%, до 99,98 млн дал.
Отмечается, что в январе-ноябре производство коньяка снизилось до 7,8 млн дал (на 3,9%), виноградного вина — до 27,5 млн дал (8,9%), игристых вин — до 12,6 млн дал (11,2%), ликерных вин — до 777,9 тысячи дал (18,1%).
Кроме того, производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало на 86,3% и составило 532,4 тысячи дал, подобных напитков с этиловым спиртом — на 60,6%, до 30,8 тысячи дал. При этом производство ликеро-водочных изделий крепостью до 25% стало меньше на 96% и составляет 26 тысяч дал. В то же время в стране увеличился выпуск ликеро-водочных изделий крепче 25%: производство выросло на 1,6%, до 12,5 млн дал.
Между тем Минфин решил не повышать цены на водку, коньяк и бренди после новогодних праздников, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru