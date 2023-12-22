СМИ: Стоимость импортных вин в России вырастет на 40-60 процентов

Эксперты связывают рост цен с колебанием курса валют и нехваткой рабочей силы. Однако наибольшее влияние окажет повышение пошлин и акцизов, которые уже выросли до 20 процентов, прибавив с первого августа почти восемь процентных пункта.

Аналитики также уточняют, что запасы вина, приобретенного в 2022 году, сокращаются. Напитки, закупленные по новому курсу, будут продавать по менее выгодной цене.

Ранее стало известно, что импортное вино стоимостью до 700 рублей может в течение следующего года исчезнуть из российских магазинов, передает «Радиоточка НСН».

