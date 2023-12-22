СМИ: Стоимость импортных вин в России вырастет на 40-60 процентов
Стоимость импортных вин в России в 2024 году может вырасти на 40-60 процентов, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на аналитиков компании Simple.
Эксперты связывают рост цен с колебанием курса валют и нехваткой рабочей силы. Однако наибольшее влияние окажет повышение пошлин и акцизов, которые уже выросли до 20 процентов, прибавив с первого августа почти восемь процентных пункта.
Аналитики также уточняют, что запасы вина, приобретенного в 2022 году, сокращаются. Напитки, закупленные по новому курсу, будут продавать по менее выгодной цене.
Ранее стало известно, что импортное вино стоимостью до 700 рублей может в течение следующего года исчезнуть из российских магазинов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru