Эксперт Каширин: Импортное вино дешевле 700 рублей исчезнет к 2025 году

Эксперт связал ситуацию с повышением ставки таможенных пошлин на ввезенное вино и увеличением акцизов на тихое и игристое. С 1 августа размер пошлины составляет 20% вместо 12,5%. Повышение оказалось чувствительным в категории импортных вин до 5 евро за бутылку. Кроме того, на цены влияют также инфляция, цены на упаковку, транспорт, электроэнергию в Европе. В результате в РФ «просто умрет» целая категория вин.

«До повышения пошлин многие дистрибьюторы делали запасы, поэтому процесс "умирания" этого сегмента будет происходить постепенно. По нашим прогнозам, он начнется после новогодних праздников и продлится вплоть до начала 2025 года», — подчеркнул Каширин.

Помимо повышения импортных пошлин, российские власти увеличили ставку акциза на вино, ее размер вырастет с 34 до 108 рублей за литр тихого напитка, с 45 до 141 рубля — за 1 л игристого. Нововведения будут действовать с 1 мая следующего года.

