СМИ сообщили о выходе чешской PPF Group из агробизнеса в России
Структуры чешской инвесткомпании PPF Group вышли из состава учредителей агрохолдинга «РАВ Агро», который занимается выращиванием зерновых и управляет молочными фермами в Воронежской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что PPF Group вышла из холдинга в апреле, хозяйства перешли к краснодарскому ООО «Земельный резерв». По данным источников, предприятие может действовать в интересах «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева» бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева. Активы «РАВ Агро» оценивают примерно в 7,26 млрд рублей.
Чешская инвестгруппа приобрела 100% «РАВ Агро» в 2011 году. Тогда российскому агрохолдингу принадлежали 164,5 тысяч га земель в нескольких регионах. Это была единственная инвестиция PPF Group в сельское хозяйство. «Коммерсантъ» отмечает, что компания постепенно распродавала активы и искала покупателей в течение последних нескольких лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- Россия запретит въезд премьер-министру и генсеку правительства Японии
- Independent: Украинские беженцы сталкиваются с плохими условиями в Великобритании
- В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в России
- СМИ сообщили о выходе чешской PPF Group из агробизнеса в России
- СМИ: Некоторые белорусские банки отключат от SWIFT в рамках европейских санкций
- Кабмин объявил о запуске льготной ипотеки под 5% годовых для IT-специалистов
- ВС РФ уничтожили шесть подстанций для поставок украинским силовикам западного вооружения
- Глава ЕК: Отключение Сбербанка от SWIFT вошло в новый пакет антироссийских санкций
- Россиян предостерегли от тяжелого физического труда на даче
- СМИ: В ЕС предложили ввести санкции против патриарха Кирилла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru