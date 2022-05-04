СМИ сообщили о выходе чешской PPF Group из агробизнеса в России

Издание отмечает, что PPF Group вышла из холдинга в апреле, хозяйства перешли к краснодарскому ООО «Земельный резерв». По данным источников, предприятие может действовать в интересах «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева» бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева. Активы «РАВ Агро» оценивают примерно в 7,26 млрд рублей.

Чешская инвестгруппа приобрела 100% «РАВ Агро» в 2011 году. Тогда российскому агрохолдингу принадлежали 164,5 тысяч га земель в нескольких регионах. Это была единственная инвестиция PPF Group в сельское хозяйство. «Коммерсантъ» отмечает, что компания постепенно распродавала активы и искала покупателей в течение последних нескольких лет.

