СМИ сообщили о росте числа обращений по ремонту бытовой техники в России

Число случаев использования гарантии связывают с уходом зарубежных брендов, на смену которым пришли китайские и российские марки. По данным издания, для наращивания присутствия на рынке производители пытаются удешевить и увеличить производство электроники. Эксперты заявляют об ухудшении качества малой бытовой техники — чайников, утюгов, фенов и другой продукции — низкой стоимости, в том числе брендов Scarlett, Kitfort, Redmond.

По информации Holodilnik.ru, в прошлом году было продано 50,8 млн устройств сегмента малой бытовой техники — на 1,4% больше, чем в 2021 году.

Как сообщает ретейлер «Ситилинк», чаще всего покупатели возвращают на обслуживание по гарантии товары, активно используемые в быту: например, мультиварки, пылесосы, парогенераторы. Отмечается, что доля обращений в 2022 году соответствовала показателям предыдущего периода.

«По нашим данным, большинство федеральных торговых сетей не наблюдает роста подобных обращений по бытовой технике»,— подтвердили в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

