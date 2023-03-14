СМИ сообщили о росте числа обращений по ремонту бытовой техники в России
Количество обращений за гарантийным ремонтом отечественной бытовой техники выросло на 20% после начала российской специальной военной операции. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Число случаев использования гарантии связывают с уходом зарубежных брендов, на смену которым пришли китайские и российские марки. По данным издания, для наращивания присутствия на рынке производители пытаются удешевить и увеличить производство электроники. Эксперты заявляют об ухудшении качества малой бытовой техники — чайников, утюгов, фенов и другой продукции — низкой стоимости, в том числе брендов Scarlett, Kitfort, Redmond.
По информации Holodilnik.ru, в прошлом году было продано 50,8 млн устройств сегмента малой бытовой техники — на 1,4% больше, чем в 2021 году.
Как сообщает ретейлер «Ситилинк», чаще всего покупатели возвращают на обслуживание по гарантии товары, активно используемые в быту: например, мультиварки, пылесосы, парогенераторы. Отмечается, что доля обращений в 2022 году соответствовала показателям предыдущего периода.
«По нашим данным, большинство федеральных торговых сетей не наблюдает роста подобных обращений по бытовой технике»,— подтвердили в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).
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