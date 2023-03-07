СМИ сообщили о профиците бытовой техники на российском рынке

По данным издания, профицит появился из-за огромного спроса на продукцию в прошлом году. Тогда российские бренды и производящие технику в Китае дистрибьюторы наращивали закупки, опасаясь закрытия каналов поставок и возможного дефицита, пишет RT. Заполненность складов спровоцировала трудности с логистикой и падение спроса на товары, указывает телеканал «360».

Отмечается, что спрос на бытовую технику в прошлом году сократился на 30%, а в 2023-м может упасть еще на 10-30%. При этом производители и поставщики заказывали большие партии товаров, которые оказались в РФ только сейчас.

По данным экспертов, из-за сложившейся ситуации не стоит ожидать снижения цен на бытовую технику. Вероятно, поставщики лишь уменьшат объем заказов.

