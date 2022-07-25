СМИ сообщили о проблемах с клавиатурами без русскоязычной раскладки

Число ноутбуков и клавиатур без русскоязычной раскладки увеличилось на рынке РФ на фоне параллельного импорта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию глава направления «Ноутбуки и ПК» оптового ИТ-дистрибутора «Марвел-Дистрибуции» Андрей Латышев, импорт устройств без русской раскладки может вырасти на 10% к концу года.

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По данным Минпромторга, предназначенные для продажи в России или странах ЕАЭС девайсы оснащены русской клавиатурой, на остальные устройства при необходимости можно нанести гравировку. Ее стоимость — около 1,5-2 тысяч рублей. Однако для нанесения гравировки некоторые устройства придется доставать из упаковки, из-за этого производитель может впоследствии отказать покупателю в гарантийном обслуживании, пишет Газета.ру.

Издание указывает, что нехватка клавиатур с кириллицей уже негативно отразилась на исполнении ряда госконтрактов. В частности, по тендерам, связанным с поставками компьютерной техники, подрядчик обязан предоставить клавиатуру с русскоязычной раскладкой. Поставщикам приходится искать способы докупить клавиатуры с кириллической гравировкой.

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ФОТО: РИА Новости
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