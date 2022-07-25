СМИ сообщили о проблемах с клавиатурами без русскоязычной раскладки

Число ноутбуков и клавиатур без русскоязычной раскладки увеличилось на рынке РФ на фоне параллельного импорта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию глава направления «Ноутбуки и ПК» оптового ИТ-дистрибутора «Марвел-Дистрибуции» Андрей Латышев, импорт устройств без русской раскладки может вырасти на 10% к концу года.