СМИ: Склады «Почты России» могут использовать вместо сгоревших хабов Wildberries
Власти рассматривают возможность подключения «Почты России» к поддержке Wildberries, сообщает Bloomberg.
Складские хабы «Почты России» могут быть переданы в использование продавцам Wildberries наряду с другими логистическими мощностями в стране. Эта инициатива может войти в пакет поддержки бизнеса в связи с ударами по складам паркетплейса, которые лишили компанию почти 20% складских мощностей.
Также рассматривается возможность размещения складов за рубежом. Wildberries строит строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч кв. км. Однако оба объекта планируют ввести в эксплуатацию лишь в первом квартале 2027 года.
Ранее стало известно, что бизнес попросил отсрочку по налогам из-за атак на склады Wildberries, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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