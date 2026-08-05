СМИ: Склады «Почты России» могут использовать вместо сгоревших хабов Wildberries

Складские хабы «Почты России» могут быть переданы в использование продавцам Wildberries наряду с другими логистическими мощностями в стране. Эта инициатива может войти в пакет поддержки бизнеса в связи с ударами по складам паркетплейса, которые лишили компанию почти 20% складских мощностей.

Также рассматривается возможность размещения складов за рубежом. Wildberries строит строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч кв. км. Однако оба объекта планируют ввести в эксплуатацию лишь в первом квартале 2027 года.

Ранее стало известно, что бизнес попросил отсрочку по налогам из-за атак на склады Wildberries, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

