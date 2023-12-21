СМИ: Шесть танкеров с российской нефтью не пустили в Индию

Шесть российских танкеров, перевозящих около 5 млн баррелей нефти марки Sokol, не пустили в Индию. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные сервиса отслеживания судов.

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По данным агентства, пять из судов принадлежат «Совкомфлоту». Корабли перевозят сырую нефть, которую добывают с месторождений у восточного побережья острова Сахалин.

Отмечается, что еще в ноябре близ Шри-Ланки остановился танкер NS Century. За последнюю неделю к нему присоединились еще два судна, направляющихся в порт Вадинар. Кроме того, в пути застряли суда «Крымск», «Неллис» и «Литейный проспект», следовавшие в порт Парадип на востоке Индии.

Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина обязало поставщиков нефти из стран Группы семи и Австралии получать подтверждение от контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российское сырье. Меры ввели для более тщательного контроля за соблюдением санкционного режима.

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ФОТО: РИА Новости
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