Том Фелтон вернулся к роли Малфоя на бродвейской сцене

Актер Том Фелтон, исполнявший роль Драко Малфоя во всех восьми фильмах о Гарри Поттере, впервые за 15 лет вновь появился в образе своего персонажа — теперь уже на театральной сцене. Он стал первым актером из кинофраншизы, вернувшимся к прежней роли в театре.

Как отмечают зарубежные издания, его дебют на Бродвее сопровождался бурной реакцией зрителей: Фелтону пришлось сделать паузу в начале выхода, поскольку зал встретил его продолжительными овациями. На опубликованных фото и видео актер выглядит заметно растроганным, отмечает издание «Профиль».