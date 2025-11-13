Том Фелтон вернулся к роли Малфоя на бродвейской сцене
Актер Том Фелтон, исполнявший роль Драко Малфоя во всех восьми фильмах о Гарри Поттере, впервые за 15 лет вновь появился в образе своего персонажа — теперь уже на театральной сцене. Он стал первым актером из кинофраншизы, вернувшимся к прежней роли в театре.
Как отмечают зарубежные издания, его дебют на Бродвее сопровождался бурной реакцией зрителей: Фелтону пришлось сделать паузу в начале выхода, поскольку зал встретил его продолжительными овациями. На опубликованных фото и видео актер выглядит заметно растроганным, отмечает издание «Профиль».
Спектакль показывает события, происходящие через 19 лет после основных событий книг: уже взрослые Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Рон Уизли и Драко Малфой отправляют своих детей в Хогвартс. Возраст Малфоя в постановке совпадает с возрастом самого актера — 38 лет.
Пьеса будет идти на одной из бродвейских площадок до 22 марта 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
