СМИ: Россияне останутся без иностранных газировки и алкоголя

Некоторые товарные позиции могут исчезнуть с российских прилавков в связи с санкциями. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные экспертов.

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На фоне специальной военной операции РФ на Украине ряд зарубежных компаний объявили о приостановке своей деятельности в России, передаче бизнеса местным партнерам или изменении ценовой политики.

Как отметила партнер компании Strategy Partners, предоставляющей услуги по разработке бизнес-стратегии, Инна Гольфанд, продовольственные продукты не исчезнут из продажи в РФ. При этом могут измениться страны-поставщики товаров.

По данным ассоциации «Росчайкофе», не ожидается рисков в поставках сырья для производства кофе и чая. Однако с российских прилавков исчезнут напитки компании PepsiCo, марки Heineken и крупнейших чешских пивоварен, крепкий алкоголь от компании Diageo, отмечает «Свободная пресса».

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин прогнозирует, что в продаже не окажется «самого лучшего в каждой товарной категории». При этом стоимость отечественных товаров увеличится.

Кроме того, эксперты допускают сложности с поставкой электронной техники, тканей и фурнитуры, пишет Газета.ру.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СанкцииТоварыРоссия
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