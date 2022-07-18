СМИ: Россия хочет отказаться от закупок западной техники в ЕАЭС
Россия предложила изменить правила госзакупок вычислительной техники, серверов и систем хранения данных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), чтобы отказаться от покупки перемаркированной западной техники. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг.
Российская сторона предлагает Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отслеживать происхождение электроники, проверять всю конструкторскую документацию на изделие, исключительные права на товарный знак и образцы исходного кода софта, собственные производственные мощности или контрактную сборку в стране, отмечает Газета.ру.
Кроме того, РФ хочет сделать обязательным наличие сервисных центров по обслуживанию техники, неподконтрольных иностранным структурам. Москва таким образом планирует добиться реального производства в странах ЕАЭС и избежать получения членами организации прибыли от продажи перемаркированной техники.
По данным «Коммерсанта», участники рабочей группы антимонопольного ведомства ЕЭК ознакомились с российскими предложениями. Отмечается, что требование использовать только материнские платы из стран союза для производства серверов производства вызвало обеспокоенность. Собеседники издания пояснили, что такое производство есть только в России. В случае принятий требований РФ может обрести монополию в этой сфере.
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