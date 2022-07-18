СМИ: Россия хочет отказаться от закупок западной техники в ЕАЭС

Россия предложила изменить правила госзакупок вычислительной техники, серверов и систем хранения данных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), чтобы отказаться от покупки перемаркированной западной техники. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг.

Российская сторона предлагает Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отслеживать происхождение электроники, проверять всю конструкторскую документацию на изделие, исключительные права на товарный знак и образцы исходного кода софта, собственные производственные мощности или контрактную сборку в стране, отмечает Газета.ру.